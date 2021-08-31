Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Допомагав РФ окуповувати Крим: СБУ затримала бойовика на Херсонщині

Контррозвідка СБУ затримала бойовика, який активно допомагав Росії окупувати Крим

Служба безпеки України на території Херсонської області затримала колишнього мешканця Ялти. Чоловік є учасником незаконного збройного формування, а у 2014 році допомагав Російській Федерації окуповувати Крим.

У лютому 2014 року затриманий долучився до так званої Ялтинської роти народної самооборони Криму. Він патрулював в українських містах зі зброєю.

Бойовик залякував патріотично налаштованих громадян у Криму та перешкоджав проведенню мітингів. За це Міністерство оборони РФ нагородило чоловіка медаллю “За возвращение Крыма”.

Контррозвідка СБУ затримала бойовика, який активно допомагав Росії окупувати Крим
Контррозвідка СБУ затримала бойовика, який активно допомагав Росії окупувати Крим
Контррозвідка СБУ затримала бойовика, який активно допомагав Росії окупувати Крим
Контррозвідка СБУ затримала бойовика, який активно допомагав Росії окупувати Крим
Контррозвідка СБУ затримала бойовика, який активно допомагав Росії окупувати Крим
Контррозвідка СБУ затримала бойовика, який активно допомагав Росії окупувати Крим
Допомагав РФ окуповувати Крим: СБУ затримала бойовика на Херсонщині / 3 фотографии

Зловмисника затримала контрозвідка СБУ після того, як він потратив на територію материкової України.

Чоловіку оголосили про підозру  у створенні незаконних збройних формувань (за ч. 2 ст. 260 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

Читайте:

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка