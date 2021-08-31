Служба безпеки України на території Херсонської області затримала колишнього мешканця Ялти. Чоловік є учасником незаконного збройного формування, а у 2014 році допомагав Російській Федерації окуповувати Крим.

У лютому 2014 року затриманий долучився до так званої Ялтинської роти народної самооборони Криму. Він патрулював в українських містах зі зброєю.

Бойовик залякував патріотично налаштованих громадян у Криму та перешкоджав проведенню мітингів. За це Міністерство оборони РФ нагородило чоловіка медаллю “За возвращение Крыма”.

Допомагав РФ окуповувати Крим: СБУ затримала бойовика на Херсонщині / 3 фотографии

Зловмисника затримала контрозвідка СБУ після того, як він потратив на територію материкової України.

Чоловіку оголосили про підозру у створенні незаконних збройних формувань (за ч. 2 ст. 260 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

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