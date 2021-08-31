Допомагав РФ окуповувати Крим: СБУ затримала бойовика на Херсонщині

Служба безпеки України на території Херсонської області затримала колишнього мешканця Ялти. Чоловік є учасником незаконного збройного формування, а у 2014 році допомагав Російській Федерації окуповувати Крим.
У лютому 2014 року затриманий долучився до так званої Ялтинської роти народної самооборони Криму. Він патрулював в українських містах зі зброєю.
Бойовик залякував патріотично налаштованих громадян у Криму та перешкоджав проведенню мітингів. За це Міністерство оборони РФ нагородило чоловіка медаллю “За возвращение Крыма”.
Зловмисника затримала контрозвідка СБУ після того, як він потратив на територію материкової України.
Чоловіку оголосили про підозру у створенні незаконних збройних формувань (за ч. 2 ст. 260 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.
Читайте: