Ґвалтував і експлуатував: у Києві затримали чоловіка за розбещення хлопчика і дитяче порно

Правоохоронці за підтримки Європолу затримали чоловіка за створення дитячої порнографії та насильство відносно малолітнього хлопчика.

Поліцейські виявили серію медіафайлів, де зображено процес сексуальної експлуатації малолітнього хлопчика. Згідно інформації Європолу, протиправний контент створювався на території України.

Під час проведення перевірки та відпрацювання даної інформації розшукали і встановили особу злочинця.

Виявилося, що у 2018-2021 рр 28-річний мешканець Полтавщини неодноразово ґвалтував та вчиняв інші злочинні дії сексуального характеру відносно сина своєї співмешканки, 2013 р.н, та створював за участі останнього протиправний контент у вигляді фото-відео матеріалів, які згідно висновку експерта, відносяться до дитячої порнографії.

Крім того, злочинець завантажував та зберігав в особистій електронній скриньці протиправний контент, а саме фото-відео матеріали з діями сексуального характеру за участі малолітнього хлопчика.

Слідчі поліції із залученням працівників ДПП НП України, представника відділу підтримки операцій ЄВРОПОЛУ ДМПС провели обшуки за місцем проживання зловмисника. Вони вилучили комп’ютерну техніку та жорсткий диск із медіафайлами, що містять дитячу порнографію.

За результатами проведення слідчих дій чоловіка затримали.

На цей час затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування триває.