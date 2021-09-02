Український військовослужбовець на Донбасі отримав осколкове поранення в результаті обстрілу збройних формувань РФ. Його стан здоров’я вже оцінюють як задовільний.

Про це повідомили в Facebook оперативно-тактичного угруповання Схід.

– Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний, – повідомили в оперативно-тактичному угрупованні.

Після відповідного вогню окупанти припинили обстріли українських позицій.

Військовослужбовці повідомили про дії збройних формувань Російської Федерації представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, 30 серпня на Донбасі, біля Попасної, бойовики вбили українського захисника, ще один боєць отримав поранення.

Загиблим військовослужбовцям виявився Роман Задорожний 1994 року народження. Він був жителем смт Добродвор Червоноградського району Львівської області.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання Схід