32-річний житель міста Здолбунів, що на Рівненщині, викрав частину мідної труби, по якій до місцевої лікарні подавався кисень для хворих коронавірусом.

Інцидент стався ще 26 серпня, повідомляє прес-служба поліції області.

На щастя, в той час ніхто з хворих не був підключений до системи штучної вентиляції легень, тому обійшлося без постраждалих.

В результаті оперативно-слідчих дій з’ясувалося, що зловмисник – неодноразово судимий мешканець міста, який притягувався до відповідальності за незаконне зберігання та розповсюдження наркотиків, а також крадіжки.

Чоловік кусачками перерізав 19 метрів труби, а через кілька годин здав її до пункту прийому металобрухту, звідки викрадене майно згодом було вилучено.

Мешканець Здолбунова здав на металобрухт трубу, що постачала кисень для хворих на Covid-19 / 2 фотографии

За вкрадену трубу зловмисник отримав 1,2 тисячі гривень, які витратив на власні потреби.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення ч.2 ст.185 (Крадіжка, вчинена повторно) КК України. Підозрюваному вже повідомлено про підозру, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.