У четвер, 2 вересня, у Рівному одному із 15-річних братів-близнюків, які напали з ножем на жінку, обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Сьогодні у міському суді розглядали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту неповнолітнього підозрюваного у вчиненні нападу і нанесенні тілесних ушкоджень рівнянці.

Та суддя обрав підлітку інший запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на два місяці із електронним засобом контролю.

31 серпня двоє 15-річних братів-близнюків напали на 42-річну випадкову перехожу, яка йшла вулицею. Один із підлітків поранив жінку ножем.

Після цього юнака, який поранив жінку, помістили в ізолятор тимчасового тримання та повідомили про підозру. А інший проходив як свідок.

Водночас потерпілу з непроникним ножовим пораненням доставили до лікарні.

Одна з версій скоєного злочину – брати дивилися заборонені фільми, де була присутня певна жорстокість, і захотіли випробувати щось подібне самі.

Як повідомляли у поліції, батьки не здогадувалися про наміри своїх дітей.