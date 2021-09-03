Новини Одеси: затримано двох росіян за крадіжки – подробиці та фото

У п’ятницю, 3 вересня, в Одесі затримали двох громадян Росії за крадіжки майна з елітних автомобілів. Тепер їм загрожує до шести років в’язниці.

За даними правоохоронців, затримані росіяни – учасники злочинної групи. Вони вже мають судимості за такі самі злочини.

Можуть сісти на шість років: в Одесі затримали двох росіян за крадіжки / 2 фотографии

Сьогодні за допомогою спеціального обладнання вони проникали до автомобілів і викрадали майно.

Для цього 44-річний і 38-річний чоловіки використовували автомобілі з номерними знаками з інших транспортних засобів.

Наразі поліцейські проводять слідчі дії, зокрема обшуки за місцем проживання і в автомобілях, на яких їздили зловмисники.

Також чоловіків перевіряють на причетність до інших злочинів на території Одеси та області.

Тепер підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі.

У поліції закликають ніколи не залишати в салоні чи багажнику цінні речі або документи, щоб не стати жертвою крадіїв. За можливості користуватися стоянками, які охороняються.