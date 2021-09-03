У Кропивницькому обрали запобіжний захід жінці, яка 1 вересня на смерть збила багатодітну матір. ДТП сталася у місті Світловодськ Кіровоградської області.

Винуватиця смертельної аварії Тетяна Вишневська 60 діб перебуватиме під вартою з правом внесенням застави у розмірі 340,5 тис. грн. Адвокат підозрюваної просив для неї домашній арешт, адже вона отримала травми внаслідок ДТП і не може самостійно пересуватися.

На слуханні Вишневська перебувала в інвалідному візку, жінка розкаялася перед суддями. Вона плакала та розповіла, що рухалася зі швидкістю 60 км/год хотіла об’їхати їжака, виїхала на зустрічну смугу та не побачила жінку на тротуарі.

– На моїй стороні руху їжак перебігав дорогу, я хотіла його просто об’їхати. Я виїхала на зустрічну смугу, там не було автомобілів, нічого, і почула потім звук такий, як хлопок. Далі я уже пам’ятаю, як у мене нижня частина тіла затиснена в авто, а верхньою я вилетіла у своє скло.

Водійка зізналася, що не знає, як сталася аварія, а отямилася після цього лише у лікарні, і те не зразу зрозуміла, що трапилося.

Проти Тетяни Вишневської відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 ККУ). Жінці загрожує ув’язнення від трьох до восьми років.

Подробиці аварії у Світловодську

Смертельна ДТП у місті Світловодськ трапилася близько 4.00 1 вересня. Водійка на автомобілі Mazda грубо порушила правила дорожнього руху, рухаючись у населеному пункті у темну пору доби зі швидкістю близько 80-90 км/год.

Вона виїхала на тротуар і збила жінку 1994 року народження. Після цього авто врізалося у стіну торговельного центру. Постраждала від отриманих травм померла у лікарні. У неї залишилося троє дітей, одного з яких мала вести на наступний день у 1 клас.

У салоні авто Mazda також перебувало троє пасажирів. Вони також отримали тілесні ушкодження і потрапили до лікарні. У самої водійки – перелом гомілки зі зміщенням.

Що відомо про винуватицю аварії

За даними ЗМІ, жителька Світловодська Тетяна Вишневська є відомою особистістю серед місцевих.

Їй 28 років, а на виборах у 2020 році вона балотувалась у міську раду від Партії Шарія. За попередніми даними, алкотестер на місці аварії не показав у її крові наявність алкоголю, але аналізи додатково взяли на експертизу.

Джерело: Ленінський районний суд Кропивницького