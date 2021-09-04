Відео пожежі у костелі святого Миколая опублікували у мережі. На кадрах видно, що горять перший і другий поверхи будівлі.

На місці пожежі працюють міські рятувальні служби, фахівці ДСНС та пожежна техніка.

Мер Києва Віталій Кличко також опублікував відео того, як виглядає костел святого Миколая зсередини після пожежі. На кадрах видно обгорілі стільці. Стіни і підлога покриті кіптявою від диму.

Про те, що в Києві горить костел святого Миколая, стало відомо ввечері 3 вересня. На місце відразу ж вирушили пожежники.

Відомо, що загорання сталось між першим і другим поверхами. Воно швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі.

Рятувальники повідомили, що о 22.40 пожежу вдалося локалізувати. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. До гасіння пожежі у костелі святого Миколая у Києві залучено 80 осіб та 16 одиниць техніки ДСНС.

Фото: Киев сейчас