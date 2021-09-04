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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Загрози конструкції немає: в МВС підбили підсумки пожежі в костелі святого Миколая

пожар в костеле святого Николая

Несучі конструкції костелу Святого Миколая в Києві не постраждали внаслідок пожежі, що спалахнула ввечері, 3 вересня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, підбиваючи підсумки події.

– Несучі перекриття не постраждали, конструкції костелу нічого не загрожує, – повідомив міністр.

костел Святого Миколая в Києві
костел Святого Миколая в Києві
костел Святого Миколая в Києві
костел Святого Миколая в Києві
Загрози конструкції немає: в МВС підбили підсумки пожежі в костелі святого Миколая / 2 фотографии

За словами голови МВС, пожежники швидко відреагували на виклик, прибувши на місце події через шість хвилин після отримання дзвінка. Монастирський не виключив, що наслідки пожежі могли виявитися масштабнішими, якби рятувальники приїхали пізніше.

Міністр культури Олександр Ткаченко, який прибув на місце події, також розповів журналістам, що було завдано збитків органу та приміщенням, що розташовано за музичним інструментом. Також внаслідок пожежі впала велика люстра.

За його словами, кілька місяців тому мали стартувати протиаварійні та реставраційні роботи, проте тендер було заморожено. Тепер належить встановити масштаб руйнувань, щоб почати повноцінне відновлення костелу.

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Фото: Посольство Польщі в Україні

Джерело: Україна 24

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