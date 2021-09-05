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Факти / Надзвичайні події
Абрамова Юлія |

На відновлення костелу святого Миколая після пожежі надали кошти українські компанії

На відновлення костелу святого Миколая після пожежі надали кошти українські компанії

Декілька українських компаній та підприємців перерахували кошти на відновлення костелу Святого Миколая в Києві.

Також про збір коштів на відновлення костелу розповів міністр культури Олександр Ткаченко.

– Пожежа в Костелі Святого Миколая об’єднала українців. З усієї країни отримуємо повідомлення та дзвінки з пропозиціями допомоги костелу, – повідомив міністр.

Національний будинок органної та камерної музики України є державною організацією. Відповідно, всі кошти, що надходять на його рахунки, отримують цільове призначення. І їх жодним чином неможливо використати на щось інше.

Ткаченко також повідомив, що у понеділок відбудеться нарада з меценатами задля вирішення питання із додаткових форм державно-приватного партнерства у справі відновлення костелу.

Наразі готується лендінг, де будуть вказані усі, хто допомагає збирати кошти на відновлення органного залу.

Інтернет-маркетплейс Rozetka і мобільний банкінг Monobank перерахували по 1 млн грн на відновлювальні роботи в костелі. Про це в Facebook повідомили засновник Rozetka Владислав Чечоткін і співзасновник Monobank Олег Гороховський.

– Поки точних оцінок немає, вже зрозуміло, що вогонь сильно пошкодив костел і для порятунку будівлі ремонтні роботи повинні початися до настання холодів. Початися в найкоротший термін! Rozetka виділить 1 млн гривень на ці роботи. Закликаємо український бізнес приєднуватися, – написав Чечоткін.

Також кошти на реставрацію надають інвестиційна компанія SD Capital і АТ Альфа-Банк, повідомив СЕО банку Рафал Юшчак.

Бізнесмени допомогли зібрати частину суми на протиаварійні роботи але повне відновлення костелу і органу коштуватиме десятки мільйонів гривень.

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