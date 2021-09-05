На відновлення костелу святого Миколая після пожежі надали кошти українські компанії

Декілька українських компаній та підприємців перерахували кошти на відновлення костелу Святого Миколая в Києві.

Також про збір коштів на відновлення костелу розповів міністр культури Олександр Ткаченко.

– Пожежа в Костелі Святого Миколая об’єднала українців. З усієї країни отримуємо повідомлення та дзвінки з пропозиціями допомоги костелу, – повідомив міністр.

Національний будинок органної та камерної музики України є державною організацією. Відповідно, всі кошти, що надходять на його рахунки, отримують цільове призначення. І їх жодним чином неможливо використати на щось інше.

Ткаченко також повідомив, що у понеділок відбудеться нарада з меценатами задля вирішення питання із додаткових форм державно-приватного партнерства у справі відновлення костелу.

Наразі готується лендінг, де будуть вказані усі, хто допомагає збирати кошти на відновлення органного залу.

Інтернет-маркетплейс Rozetka і мобільний банкінг Monobank перерахували по 1 млн грн на відновлювальні роботи в костелі. Про це в Facebook повідомили засновник Rozetka Владислав Чечоткін і співзасновник Monobank Олег Гороховський.

– Поки точних оцінок немає, вже зрозуміло, що вогонь сильно пошкодив костел і для порятунку будівлі ремонтні роботи повинні початися до настання холодів. Початися в найкоротший термін! Rozetka виділить 1 млн гривень на ці роботи. Закликаємо український бізнес приєднуватися, – написав Чечоткін.

Також кошти на реставрацію надають інвестиційна компанія SD Capital і АТ Альфа-Банк, повідомив СЕО банку Рафал Юшчак.

Бізнесмени допомогли зібрати частину суми на протиаварійні роботи але повне відновлення костелу і органу коштуватиме десятки мільйонів гривень.