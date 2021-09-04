У пожежі в костелі святого Миколая в Києві ввечері 3 вересня згорів унікальний концертний орган, яких в Україні залишилося не більше десяти.

Трагедія сталася напередодні концертного сезону.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV солістка Національного будинку органної та камерної музики України, заслужена артистка Валерія Балаховська розповіла про те, що передувало пожежі, а також про особливості органу.

– Вчора ​​на денній репетиції до служби було все в порядку. Ми з іншими органістками програли свої концертні програми, – розповіла Балаховська.

Вона також додала, що трагедія сталася під час наступної репетиції і припустила, що загоряння могло статися у самому інструменті.

– Орган електро-механічний. Можливо все, що завгодно, тому що в органі, як в авто – від електрики двигун працює.

Однак, за словами артистки стан інструменту був прекрасний. Органні майстри налагодили і підправили механіку напередодні концертного сезону.

– Це як похорон людини, – розповідає Валерія Балаховська про втрату інструменту.

Окрім того, що згорів орган, музиканти втратили роботу, тому що органісти без інструменту позбавлені концертів і слухачів.

– Дякую колегам з Одеси, Харкова, Львова, які відгукнулися на нашу трагедію і запрошують із концертами до себе. Але це непоправна втрата для мене особисто. Я вже 30 років працюю в органному залі. Це просто кінець. Якщо нам відбудують заново концертний зал, орган, то ми сприймемо це з величезною подякою, тому що наше життя просто руйнується, – каже Валерія Балаховська.

Вона зазначила, що у колектив Національного будинку органної та камерної музики України входять 200 музикантів.

Додамо, що київський орган був спеціально виготовлений у 1979 році чеськими майстрами фірми Rieger-Kloss (наразі компанія збанкрутувала – Ред.) за ініціативою органіста, педагога, музикознавця Арсенія Котляревського.

При конструюванні органу майстри намагалися наблизити його зовнішній вигляд до архітектурного стилю костьолу, що об’єднало унікальну архітектуру з унікальним інструментом.