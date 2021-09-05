Поранено українського воїна: за добу окупанти двічі порушували режим припинення вогню

У суботу, 4 вересня, російські окупанти двічі порушували режим припинення вогню, в результаті чого один український воїн отримав поранення.

Військовослужбовець доставлений в госпіталь, його стан оцінюється як важкий.

Зокрема, російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї в напрямку села Старогнатівка, а також обстрілювали н.п. Золоте-3 з станкових протитанкових гранатометів.

Про порушення перемир’я Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, після чого українські захисники відкривали у відповідь вогонь.

Станом на 7.00 неділі, 5 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків зафіксовано не було.

Крім того, за минулу добу військовослужбовці Операції об’єднаних сил перевірили 4 342 транспортних засобів.