В Грузії після сходження на гору загинув український альпініст Петро Борис. Трагедія сталась в грузинському регіоні Верхня Сванетія.

Про це повідомляє організація українського скаутингу Пласт, активним членом якої був Борис.

Трагедія сталась на горі Тетнульд висотою 4 852 м. Українець загинув після завершення сходження.

У загиблого залишилась дружина.

Пласт висловив співчуття рідним і близьким Петра.

– Петро був членом куреню Сіроманці та активним учасником пластових заходів та таборів. Глибоко сумуємо, це велика втрата для нас усіх. Подробиці щодо дати та місця похорону будуть повідомлені пізніше. Тихо спи, без тривог, – написали колеги Петра.

Напередодні альпіністи з України потрапили під лавину на горі Казбек, розташованій на грузинсько-російському кордоні. Унаслідок сходження лавини постраждали троє осіб.

Лавина зійшла зі сторони Грузії. Оскільки надзвичайна подія сталася на грузинському боці гори, допомогали українцям саме рятувальники з Грузії.

Відзначимо, що гора Казбек розташована на кордоні Грузії та РФ, її висота 5 033 м.