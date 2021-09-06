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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Київській області стався вибух на цукровому заводі: постраждалих госпіталізували

У Київській області стався вибух на цукровому заводі: постраждалих госпіталізували

У селищі Гребінки у Київській області стався паровий вибух на цукровому заводі. За попередніми даними, причиною аварії могла стати несправність одного з котлів.

Вибух стався сьогодні, 5 вересня, близько 16.00 на Київщині. Фельдшер швидкої допомоги повідомив про аварію до поліції.

Вибух у селищі Гребінки – перші подробиці вибуху на цукровому заводі

За останніми даними, постраждало п’ятеро людей. Двох із них госпіталізували до київської лікарні, а інших – до Білоцерківської міської лікарні №2.

Наразі невідомо, у якому стані постраждалі люди. Медичні працівники обстежують пацієнтів та надають їм необхідну допомогу. Зараз на місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують всі обставини вибуху.

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За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, за останню добу на території України сталося 77 надзвичайних подій. Унаслідок аварій загинули 82 людей та постраждали 303 громадян.

На жаль, також за добу під час 221 пожежі в Україні загинуло троє осіб та постраждала одна людина. Рятувальники закликають українців бути уважними, берегти себе та допомагати один одному.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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