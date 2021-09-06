У Херсонській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула 35-річна жителька села Нова Збур’ївка Скадовського району та її дев’ятирічна донька.

Аварія сталася в неділю, 5 вересня, близько 19.30, повідомляє прес-служба місцевого управління Національної поліції.

ДТП скоїв 33-річний водій автомобіля Рено Трафік, який збив потерпілих, що померли на місці події ще до приїзду швидкої допомоги.

Правоохоронці почали досудове розслідування та проводять усі необхідні оперативно-слідчі дії.

За словами винуватця ДТП, дівчина разом з донькою несподівано вибігли на проїжджу частину в невстановленому місці. Водій не встиг загальмувати, в результаті чого і скоїв наїзд.

На Херсонщині чоловік на смерть збив жінку з дев’ятирічною донькою / 2 фотографии

Відкрито кримінальну справу за фактом ч.3 ст.286 (Порушення правил дорожнього руху водієм транспортного засобу, що спричинило смерть двох і більше осіб) УК України.

Поліція проводить необхідні експертизи, в тому числі у водія Рено взято аналізи на наявність в організмі алкоголю чи наркотиків.

Якщо вину чоловіка буде доведено йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.