Про страшну ніч жителі будинку навіть відкрито говорити не хочуть. Вони ховають обличчя від камери, тому що бояться помсти. Місцеві мешканці називають чудовиськом юного сусіда, який на свій 19-й день народження влаштував у будинку зухвалу та криваву бійню.

Дикі крики під своїми вікнами жителі цього будинку почули близько 3.00. Коли визирнули, то жахнулися – на порозі під’їзду сусідський парубок вбивав квартиранта своєї бабусі.

Однак вступитися за жертву до приїзду правоохоронців так ніхто з сусідів і не наважився. Жінки не мали шансів, чоловіки ризикувати не хотіли.

На підлозі у квартирі досі залишилися сліди крові. Бабуся хлопця розповіла, як того вечора онук Руслан зі своєю 17-річною дівчиною святкував день народження.

До столу запросив і 38-річного квартиранта Юрія. Він сам привів його сюди жити декілька місяців тому. Тепер же пили цілу ніч, а потім вийшли надвір, зав’язалася бійка.

Коли приїхали медики, то констатували смерть квартиранта. Правоохоронці швидко затримали підозрюваного. Він і не тікав – п’яний чоловік після кривавих іменин пішов спати у будинок своєї дівчини.

Мотив такої жорстокої розправи юнак пояснити не може. А його бабуся скаржиться, що онук, як тільки підріс, піднімав руку і неї, і на власну матір. Жінки терпіли та в поліцію не заявляли – так і виростили.

Тепер рідні та сусіди парубка зітхають із полегшенням. Вони кажуть, що парубок іноді проявляв невмотивовану агресію. Підозрюваному може загрожувати до 10 років в’язниці.