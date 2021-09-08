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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Ніхто не заступився: у Дніпрі молодик позбавив життя квартиранта своєї бабусі

Нацполіція Черкаської області_автомобіль Нацполіція

Про страшну ніч жителі будинку навіть відкрито говорити не хочуть. Вони ховають обличчя від камери, тому що бояться помсти. Місцеві мешканці називають чудовиськом юного сусіда, який на свій 19-й день народження влаштував у будинку зухвалу та криваву бійню.

Дикі крики під своїми вікнами жителі цього будинку почули близько 3.00. Коли визирнули, то жахнулися – на порозі під’їзду сусідський парубок вбивав квартиранта своєї бабусі.

Однак вступитися за жертву до приїзду правоохоронців так ніхто з сусідів і не наважився. Жінки не мали шансів, чоловіки ризикувати не хотіли.

На підлозі у квартирі досі залишилися сліди крові. Бабуся хлопця розповіла, як того вечора онук Руслан зі своєю 17-річною дівчиною святкував день народження.

До столу запросив і 38-річного квартиранта Юрія. Він сам привів його сюди жити декілька місяців тому. Тепер же пили цілу ніч, а потім вийшли надвір, зав’язалася бійка.

Коли приїхали медики, то констатували смерть квартиранта. Правоохоронці швидко затримали підозрюваного. Він і не тікав – п’яний чоловік після кривавих іменин пішов спати у будинок своєї дівчини.

Мотив такої жорстокої розправи юнак пояснити не може. А його бабуся скаржиться, що онук, як тільки підріс, піднімав руку і неї, і на власну матір. Жінки терпіли та в поліцію не заявляли – так і виростили.

Тепер рідні та сусіди парубка зітхають із полегшенням. Вони кажуть, що парубок іноді проявляв невмотивовану агресію. Підозрюваному може загрожувати до 10 років в’язниці.

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Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Нацполіція

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