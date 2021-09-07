Облаштували зону барбекю: в Умані загасили вогнище, розведене паломниками на балконі

У вівторок, 7 вересня, паломники-хасиди в Умані, де проходить святкування іудейського нового року Рош ха-Шана, розвели багаття на балконі, щоб приготувати їжу.

Під час патрулювання містом піший дозор рятувальників помітив дим із балкону будинку, розташованого на вулиці Софії Перовської, 6.

Тож працівники ДСНС піднялись на шостий поверх будинку, щоб ліквідувати пожежу.

За допомогою вогнегасника рятувальники загасили облаштовану паломниками зону барбекю.

Також вони провели з хасидами роз’яснювальну бесіду щодо неприпустимості розведення вогнищ на балконі.

6 вересня в Умані почалося святкування іудейського нового року Рош ха-Шана. Наразі в місті перебувають уже понад 29 тис. паломників-хасидів.

Вулиці міста цілодобово патрулюють майже тисяча правоохоронців. Також працює міжвідомчий оперативний штаб, до складу якого увійшли представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та міграційної служби.

Вчора в Нацполіції повідомляли про 22 події із початку вересня, пов’язані з перебуванням на території України паломників-хасидів.

Також затримали й повернули додому громадянина Ізраїлю, який порушив терміни перебування в Україні.

Ще одному іноземцю обмежили термін перебування на території України через порушення громадського порядку та дрібне хуліганство.

Для контролю за безпекою в місті відкрили спеціальну поліцейську станцію, яка збирає дані із півсотні камер відеоспостереження.