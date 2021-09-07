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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Облаштували зону барбекю: в Умані загасили вогнище, розведене паломниками на балконі

Облаштували зону барбекю: в Умані загасили вогнище, розведене паломниками на балконі

У вівторок, 7 вересня, паломники-хасиди в Умані, де проходить святкування іудейського нового року Рош ха-Шана, розвели багаття на балконі, щоб приготувати їжу.

Під час патрулювання містом піший дозор рятувальників помітив дим із балкону будинку, розташованого на вулиці Софії Перовської, 6.

Облаштували зону барбекю: в Умані загасили вогнище, розведене паломниками на балконі

Тож працівники ДСНС піднялись на шостий поверх будинку, щоб ліквідувати пожежу.

За допомогою вогнегасника рятувальники загасили облаштовану паломниками зону барбекю.

Також вони провели з хасидами роз’яснювальну бесіду щодо неприпустимості розведення вогнищ на балконі.

6 вересня в Умані почалося святкування іудейського нового року Рош ха-Шана. Наразі в місті перебувають уже понад 29 тис. паломників-хасидів.

Вулиці міста цілодобово патрулюють майже тисяча правоохоронців. Також працює міжвідомчий оперативний штаб, до складу якого увійшли представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та міграційної служби.

Вчора в Нацполіції повідомляли про 22 події із початку вересня, пов’язані з перебуванням на території України паломників-хасидів.

Також затримали й повернули додому громадянина Ізраїлю, який порушив терміни перебування в Україні.

Ще одному іноземцю обмежили термін перебування на території України через порушення громадського порядку та дрібне хуліганство.

Для контролю за безпекою в місті відкрили спеціальну поліцейську станцію, яка збирає дані із півсотні камер відеоспостереження.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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