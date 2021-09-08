Українці, які постраждали внаслідок ДТП у Польщі, перебувають у лікарні з різними травмами. Їм надається необхідна медична і консульська допомога.

Про це повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.

– Слава Богу, всі живі. Це дуже важливо. Вони, звичайно, травмовані. Там і переламані хребти, руки, ноги, травми різної тяжкості. Один постраждалий у дуже важкому стані. Одну операцію йому вже зробили, ще другу повинні робити, – розповів консул.

За словами Василя Павлюка, водій мікроавтобуса дає свідчення поліції, що сталося. Ситуацію тримають на контролі. Черговий консул зв’язався з рідними, тому практично з усіма ними у дипвідомства є контакт.

Вранці 7 вересня у Польщі сталася аварія за участю мікроавтобуса, в якому їхали громадяни України. Внаслідок ДТП постраждали семеро українців. Інцидент стався поблизу міста Люблін.

За словами генерального консула України в Любліні Василя Павлюка, за кермом мікроавтобуса був громадянин України. За попередньою інформацією, він не перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Фото: KMPSP