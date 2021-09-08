Увімкнула газ і порізала вени: у Бердянську мати ледь не вбила себе і 7-річного сина

На Запоріжжі у курортному Бердянську у квартирі на першому поверсі двоповерхового будинку, де живе 38-річна жінка із семирічним сином, серед ночі пролунав вибух.

Хлопчик дивом не постраждав, не зачепило і матір, яка, за даними поліції, і організувала вибух, навмисно увімкнувши газ на кухні.

Жінку застали у ліжку з порізаними руками. Її сина відправили у дитячу лікарню, а матір – до психлікарні.

Сусіди розповіли, що вона завжди була тиха та спокійна, доброзичлива, часто бачили її у дворі з сигаретою. Тому їм важко повірити, що жінка могла підірвати будинок, і її не зупинило навіть те, що у квартирі спав маленький син.

– Стався вибух газу. Маючи намір позбавити себе життя, жінка відкрила конфорки на газовій плиті. В результаті надзвичайної події вибиті вікна та двері. Ніхто з мешканців, на щастя, не постраждав, – розповіла Наталія Гринь, речниця Запоріжгазу.

Газопостачання в будинку вже відновили, окрім квартири, де стався вибух. На жінку чекає тривале психіатричне лікування. А долю хлопчика вирішуватимуть соціальні служби, бо його батько на заробітках за кордоном, а бабусь і дідусів немає.