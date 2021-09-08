В Умані горів гуртожиток: постраждали шестеро студентів університету

7 вересня в кімнаті на першому поверсі чотирьохповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва на площі 30 кв. м виникла пожежа.
Під час ліквідації загоряння рятувальники та поліцейські евакуювали за допомогою автодрабин майже 30 неповнолітніх студентів.
Внаслідок пожежі постраждало шість осіб. Четверо з них отруїлися чадним газом і нині знаходяться на лікуванні в Уманській центральній лікарні.
Ще двоє неповнолітніх поранилися склом, коли намагалися вибратися на вулицю через вікно.
Причини займання встановить слідство. Поліція відкрила провадження за даним фактом.
Сьогодні в Умані паломники-хасиди, які приїхали на святкування іудейського нового року Рош ха-Шана, ледь не влаштували пожежу, розвівши багаття на балконі, щоб приготувати їжу.
Дим з балкону на шостому поверсі помітили рятувальники, які патрулювали місто.
За допомогою вогнегасника вони загасили облаштовану паломниками зону барбекю і провели з хасидами роз’яснювальну бесіду щодо неприпустимості розведення вогнищ на балконі.