ДТП у Вознесенську – подробиці ДТП події 7 вересня на Миколаївщині

Вранці 8 вересня на перетині Берегового та Черняховського у Вознесенську зіткнулися автомобіль Volkswagen Passat та пасажирський автобус.

Унаслідок аварії травмувався водій Volkswagen, 32-річний мер міста Вознесенськ Євгеній Величко. Водій автобусу не постраждав.

Під час з’ясування обставин ДТП правоохоронці дізналися, що у салоні автобусу перебували діти, однак малюків забрали дорослі до приїзду поліцейських. За попередніми даними, з дітьми все гаразд.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення терміном до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Наразі правоохоронці розслідують всі обставини аварії. Поліція просить допомоги у громадян, які мають будь-яку інформацію про обставини ДТП чи можуть надати відеозаписи з реєстраторів.

Фото: Нацполіція, Євгеній Величко