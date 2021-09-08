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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Мер Вознесенська постраждав у ДТП з автобусом, поліція відкрила провадження

Мер Вознесенська постраждав у ДТП з автобусом, поліція відкрила провадження

Вранці 8 вересня на перетині Берегового та Черняховського у Вознесенську зіткнулися автомобіль Volkswagen Passat та пасажирський автобус.

Унаслідок аварії травмувався водій Volkswagen, 32-річний мер міста Вознесенськ Євгеній Величко. Водій автобусу не постраждав.

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Під час з’ясування обставин ДТП правоохоронці дізналися, що у салоні автобусу перебували діти, однак малюків забрали дорослі до приїзду поліцейських. За попередніми даними, з дітьми все гаразд.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

ДТП у Вознесенську – подробиці ДТП події 7 вересня на Миколаївщині

Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення терміном до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Наразі правоохоронці розслідують всі обставини аварії. Поліція просить допомоги у громадян, які мають будь-яку інформацію про обставини ДТП чи можуть надати відеозаписи з реєстраторів.

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Фото: Нацполіція, Євгеній Величко

Джерело: Нацполіція

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