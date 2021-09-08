У кімнаті чотирьохповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва виникла пожежа. Унаслідок цього постраждали семеро осіб.
Постраждалі перебувають в стані середнього ступеня тяжкості. За даними рятувальників, їх наразі доставили до лікарні.
Так, трьох посраждалих госпіталізували з порізами, а чотирьох – з отруєнням чадним газом.
До гасіння пожежі залучалося 27 осіб та 7 одиниць техніки ДСНС.
7 вересня сталося займання на першому поверсі у гуртожитку в Умані.
Під час ліквідації пожежі рятувальники та поліцейські евакуювали за допомогою автодрабин майже 30 студентів.
Тоді повідомляли про шістьох постраждалих. Четверо з них отруїлися чадним газом, ще двоє – поранилися склом, коли намагалися вибратися на вулицю через вікно.
Причини займання встановить слідство. Поліція відкрила провадження за даним фактом.
Окрім того, вчора у місті паломники-хасиди, які приїхали на святкування іудейського нового року Рош ха-Шана, ледь не влаштували пожежу, розвівши багаття на балконі, щоб приготувати їжу.
Дим з балкону на шостому поверсі помітили рятувальники, які за допомогою вогнегасника загасили облаштовану паломниками зону барбекю.