37-річний Іван Мартинюк, який влітку прославився як голосіївський стрілець, вийшов на волю. У липні до чоловіка прийшли забирати квартиру.

Обороняючи своє житло, він здійснив вистріл і поранив одразу трьох людей – одного поліцейського та двох цивільних. Після цього Іван підпалив квартиру.

Наразі чоловік відбуває домашній арешт у квартирі матері, він погодився дати ексклюзивне інтерв’ю.

Іван Мартинюк переконує – у той день не розумів, що за люди намагаються вдертися в його оселю, тому був вимушений стріляти.

– Я вимушено розпорошив сльозогінний газ. Після того як він трохи розвіявся, вони приступили до спилювання петель. І коли я побачив іскри від зрізання петель всередині квартири, на тому етапі вимушено зробив попереджувальний постріл. Один, а не два, – розповідає чоловік.

Кохана Івана Катерина також у той день перебувала у квартирі. Зізнається – злякалася не на жарт, тому розуміє, чому чоловік відкрив вогонь.

Щойно під дверима опинились перемовники з поліції, Іван замість діалогу облив двері бензином та підпалив. Каже, все заради того, щоб виграти хоч якийсь час і дочекатися приїзду своїх адвокатів.

Коли чоловіка уже в кайданках виводили з квартири, сусіди були приголомшені, адже знають його як спокійну та врівноважену людину.

– Доводилося спілкуватися, нарікань немає, досить вихована людина.. Він приходив до нас, стукав. Ми йому допомагали заряджати і павер-банки, – ділиться сусід Івана Дмитро.

Однокімнатну квартиру в престижному житловому комплексі Іван Мартинюк придбав ще у 2008 році у кредит. Коли банк несподівано збанкрутував – інвестори розгубилися. Іван, до речі, колишній фінансист, переконує: ніби не знав, кому перепродали його кредит, тож і не платив роками. За цей сума боргу зросла до майже 1,5 млн грн.

А у вересні 2019 року Солом’янський суд виніс заочне рішення – стягнути з Івана борг і виставити квартиру на електронні торги.

Захисникам Івана Мартинюка таки вдалося скасувати заочне рішення про стягнення боргу. Але вже після того, як житло реалізували на торгах.

– На сьогодні правова підстава, щоб продавати цю квартиру з торгів, для того, щоб був інший власник, який передав другій, третій особі – цієї правової підстави немає. І тому Іван знаючи, що вже скасоване рішення суду, яке стало причиною всіх його проблем і негараздів, захищав ту власність, яка йому належала, – розповіла адвокат Валерія Лутовська.

Покупець вже навіть встиг перепродати спірне майно. На аукціоні він придбав квартиру за 2,6 млн грн, а перепродав згодом вдвічі дешевше.

Тим часом у будинку хтось встановив нові вхідні двері. Хто саме це зробив – сусіди начебто не бачили. Та Іван не приховує – те, що він не може тепер потрапити всередину, зовсім не означає, що він опустив руки і здався. Каже, боротиметься за житло до останнього.