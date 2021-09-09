ДТП на трасі Київ-Одеса – подробиці ДТП події 9 вересня на Київщині

На автодорозі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула одна людина та ще восьмеро травмувалися.

ДТП сталася 9 вересня приблизно о 4.30 поблизу села Чупира у Київській області. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на трасі зіткнулися два мікроавтобуси.

Відомо, що у салоні Mercedes Sprinter, яким керував 37-річний водій, перебувало 13 хасидів-паломників. Вони прямували з міста Умань до аеропорту Бориспіль.

Один громадянин Ізраїлю 1976 року народження загинув та ще восьмеро осіб дістали травми легкого ступеня тяжкості. Вони відмовилися від госпіталізації до медичного закладу.

За попередніми даними, водій авто рухався на правій смузі з реверсним рухом та різко отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу.

Через це він різко повернув ліворуч, щоб уникнути аварії, однак зіткнувся з автобусом. Після цього автомобіль з хасидами-паломниками викинуло на іншу сторону дороги в поле.

За даними Національної поліції, станом на 31 липня, з початку 2021 року на території України сталося 102 977 аварій на автодорогах. Серед них – 12 994 ДТП з 1 575 загиблими та 16 017 травмованими.

Статистика ДТП в Україні зафіксувала збільшення кількості аварій. Для порівняння, за весь 2020 рік на території держави сталося 86 890 дорожньо-транспортних пригод.

Серед них – 13 704 аварій, в яких 1 771 громадянин загинув, ще 17 068 людей дістали травми різного ступеня тяжкості.