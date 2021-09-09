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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Окупанти обстріляли будинки мирного населення поблизу Мар’їнки

обстріл біля Мар'їнки

Окупанти обстріляли мирні населені пункти на Донбасі. Інцидент стався пізно увечері 8 вересня поблизу міста Мар’їнка.

Збройні формування Російської Федерації використовували міномету калібру 82 мм, які заборонені Мінськими угодами. Обстріл поблизу Мар’їнки тривав протягом 16 хв – з 23.00 до 23.16.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) оцінила наслідки обстрілу.

Внаслідок обстрілу бойовиків пошкодилися стіни житлового будинку та прилегла територія. Українська сторона СЦКК проінформувала про інцидент Спеціальну моніторингову місію Організації з безпеки та співробітництва у Європі (СММ ОБСЄ).

обстріл біля Мар'їнки
обстріл біля Мар'їнки
обстріл біля Мар'їнки
обстріл біля Мар'їнки
обстріл біля Мар'їнки
обстріл біля Мар'їнки
Окупанти обстріляли будинки мирного населення поблизу Мар’їнки / 3 фотографии

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Фото: Штаб ООС

Джерело: Штаб ООС

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