ДТП у Кілії – подробиці ДТП події 7 вересня на Одещині

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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Кілії 15-річний підліток на мопеді збив 7-річну дівчинку: дитина у важкому стані

У Кілії 15-річний підліток на мопеді збив 7-річну дівчинку: дитина у важкому стані

У місті Кілія Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох неповнолітніх. 15-річний підліток на мопеді Honda збив 7-річну дівчинку.

За даними поліції, дитина переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході (на якому немає регулювальника, а світлофор не працює або взагалі відсутній).

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Постраждалу дівчинку госпіталізували до медичного закладу, наразі вона перебуває у важкому стані під наглядом лікарів. За словами 15-річного хлопця, який керував мопедом, він не помітив пішохода та не встиг загальмувати.

Правоохоронці внесли відомості про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення терміном до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Наразі поліцейські розв’язують питання про подальшу підслідність кримінального провадження (розподілення згідно з Кримінальним процесуальним законодавством України між відповідними правоохоронними органами).

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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