У Північній Македонії у місті Тетово у спеціалізованій лікарні для боротьби з коронавірусом сталася пожежа, внаслідок якої загинули щонайменше 10 людей.

Міністр охорони здоров’я країни Венко Філіпче повідомив, що кількість жертв може збільшитися. Пожежу вже ліквідували. Наразі всі бригади мобілізували, щоб допомогти пораненим.

Їх терміново доставляють до Скоп’є (столиці Північної Македонії) для надання належної допомоги. Причини пожежі, а також точну кількість жертв і постраждалих, встановлюють.

