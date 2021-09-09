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Вікторія Гірко |

У Північній Македонії сталася пожежа у Covid-лікарні – є загиблі

У Північній Македонії сталася пожежа у Covid-лікарні – є загиблі

У Північній Македонії у місті Тетово у спеціалізованій лікарні для боротьби з коронавірусом сталася пожежа, внаслідок якої загинули щонайменше 10 людей.

Міністр охорони здоров’я країни Венко Філіпче повідомив, що кількість жертв може збільшитися. Пожежу вже ліквідували. Наразі всі бригади мобілізували, щоб допомогти пораненим.

Їх терміново доставляють до Скоп’є (столиці Північної Македонії) для надання належної допомоги. Причини пожежі, а також точну кількість жертв і постраждалих, встановлюють.

9 вересня у Києві сталася пожежа у студентському гуртожитку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (КНЕУ). Вогонь виник у кімнаті на шостому поверсі дев’ятиповерхової будівлі.

У кімнаті пошкодилися меблі, особисті речі студентів, побутова техніка, рами для вікон. Стеля та стіни закоптилися.

Причина пожежі в гуртожитку КНЕУ наразі невідома, її встановлюють. На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав.

Джерело: Венко Філіпче, 360stepeni

Фото: 360stepeni

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