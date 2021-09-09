У Грузії озброєний чоловік увірвався у відділення Банку Грузії. Інцидент стався на сході країни у місті Кварелі, розташованому в регіоні Кахетія. Наразі банківську будівлю оточили правоохоронці.

Оновлено 16.55. Чоловік звільнив більшість заручників, наразі у будівлі перебуває двоє осіб. Про це повідомив губернатор Кахетії Іраклій Шіолашвілі. За його словами, поліція поки не вдалося зв’язатися зі зловмисником.

За даними місцевих медіа, чоловік має зброю та гранату. Він вимагає 500 тис. ларі, це понад 4,2 млн грн.

Попередньо, зловмисник захопив заручників. У відділенні банку перебувало 15 осіб – це і співробітники фінансової установи, і відвідувачі.

– Наразі правоохоронці, мобілізовані на місці, вживають усіх необхідних та невідкладних заходів, а також проводяться слідчі та оперативні заходи. Міністерство внутрішніх справ закликає ЗМІ дотримуватися норм безпеки та виконувати вказівки поліції на місці, – йдеться у заяві МВС.

Читайте:

Джерело: МВС Грузії, Imedi News