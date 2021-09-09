Новини Києва – чиновника Укрпрофоздоровниці затримали на хабарі (ФОТО)

У Києві викрили члена правління приватного акціонерного товариства Укрпрофоздоровниця на вимаганні 1 млн грн та одержанні 500 тис. грн хабаря за відчуження санаторію профспілок.

Член правління – заступник голови Укрпрофоздоровниця. Він вимагав у представника приватного товариства 1 млн грн.

Власне, вимагав він гроші, щоб схвалити рішення щодо відчуження нерухомого майна товариства наглядовою радою підприємства та укладення договору купівлі-продажу санаторію, розташованого на березі Дніпродзержинського водосховища на Дніпропетровщині.

Правоохоронці задокументували передачу посадовцю першої частини неправомірної вигоди – 200 тис. грн.

За 1 млн грн намагався продати санаторій: у Києві затримали високопосадовця / 3 фотографии

А вже 31 серпня 2021 року під час передачі ще 300 тис. грн члена правління затримали.

Наразі слідчі дії тривають. За місцем роботи посадовця проводяться обшуки.

Вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжних заходів.

Також встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.

Укрпрофоздоровниця – приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України. Засновники – Федерація профспілок і Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Джерело: Прокуратура

Фото: Прокуратура