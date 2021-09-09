Новини Хмельниччини – чоловік вбив жінку вдома і намагався втекти (ФОТО)

У Хмельницькій області чоловік до смерті забив дружину вдома. Після чого він намагався втекти, але його затримали за допомогою службової собаки в іншому селі.

Інцидент стався 8 вересня близько 17.00 у селі Путринці Ізяславського району.

Зловмисник до смерті побив дружину, а сам зник у невідомому напрямку. Сусіди подружжя викликали поліцію.

Приїхавши на місце події, вони виявили мертве тіло 33-річної жінки. У неї були численні синці і садна.

Чоловіка на місці не було, тож його одразу почали шукати.

До пошуків задіяли службову вівчарку на прізвисько Грім. Саме він вивів правоохоронців на слід чоловіка.

Забив до смерті і намагався втекти: на Хмельниччині затримали чоловіка / 3 фотографии

33-річного зловмисника знайшли у сусідньому селі Михля. За даними поліцейських, він якраз намагався втекти до Ізяслава на попутному автомобілі.

Чоловіка затримали. Відкрито кримінальне провадження за статтею КК України про умисне вбивство. Слідчі дії тривають.

Якщо зловмисника визнають винним у суді, то він може сісти за ґрати на 15 років.