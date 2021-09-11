У Києві правоохоронці затримали жінку, яка під час сварки зарізала власного чоловіка.

Усе відбувалося настільки спокійно, що мешканці під’їзду навіть і не здогадувалися , яка кривава драма тут розігралася.

Нажахані люди не можуть повірити, що завжди спокійна і привітна Галина могла холоднокровно вбити свого чоловіка Олександра.

– Йшли, вона сиділа на лавці курила. Ну ніби, нічого, нормально. Вона курила, мовчки, поздоровались і все,- розповіла сусідка жінки.

Під час з’ясування стосунків жінка схопила ніж та декілька разів вдарила по тулубу та в шию потерпілого.

Після того, як пошматувала чоловіка ножем жінка сама викликала швидку, але рани виявили смертельними і чоловік не дожив до приїзду медиків.

Проте майже всі сусіди стали на бік Галині і запевняють, що з її чоловіком було неможливо жити.

Сусідка Алла чи не щодня слухала страшні історії Галини про домашнє насильство. Тому біжить на вулицю захищати подружку.

Мовляв, жінка плакалася, що Олександр не давав їй життя – бив її та сина, трощив двері та вікна.

– Вона три дні працювала – три дні вдома. Каже, я ці три дні, говорить, не знаю куди себе подіти. Мені, каже, треба підшукувати підробіток бо цього дармоїда я не знаю як прогодувати, – розповідає ще одна подруга жінки.

Агресивного Олександра боявся чи не увесь двір. Тож на захист Галини її подруга скликає й інших сусідів.

Ніна Савеліївна обходила 56–ти річного Олександра десятою, бо якось той зненацька вирішив потягати пенсіонерку за вухо.

Виявляється, дружина була не першою, хто пішов на Олександра з ножем. Колись чоловік спровокував на це свого сусіда.

А тепер за грати потрапить дружина Олександра, за вбивство їй світить аж до 15 років ув’язнення. Але сусіди готові йди захищати Галину в суді, бо переконані – схопилася за ніж, коли оборонялася.