В Австрії чоловік більше року ховав тіло померлої матері у підвалі, щоб отримувати її пенсію й надалі. Він міг незаконно отримати €50 тис. таких виплат.
За даними ВВС, у червні 2020 року 89-річна жінка померла природньою смертю. Жителька міста Тироль мала деменцію (захворювання через яке порушуються когнітивні здатності, – Ред.).
Тоді 66-річний син вирішив не влаштовувати похорони матері. Натомість він помістив її тіло до підвалу. А щоб приховати запах померлої, використовував пакети з льодом та бинти.
Через деякий час підозрюваний засипав труп наповнювачем для котячого туалету.
Свого брата він переконував, що їхня матір перебуває в лікарні і не варто її відвідувати, оскільки вона нібито нікого не впізнає.
Як з’ясували правоохоронці, у чоловіка не було іншого доходу, окрім пенсії матері.
Сам австрієць пояснив, що після смерті жінки виплати припинилися б і він не зміг би дозволити собі поховати матір чи утримувати будинок, який вони поділили.
Про відповідний інцидент поліція міста дізналась після того, як підозрюваний відмовив листоноші у зустрічі з отримувачкою пенсії.
За попередніми даними, за рік чоловік міг незаконно отримати близько €50 тис. пенсії матері.
Джерело: ВВС