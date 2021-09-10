В Австрії чоловік більше року ховав тіло померлої матері у підвалі, щоб отримувати її пенсію й надалі. Він міг незаконно отримати €50 тис. таких виплат.

За даними ВВС, у червні 2020 року 89-річна жінка померла природньою смертю. Жителька міста Тироль мала деменцію (захворювання через яке порушуються когнітивні здатності, – Ред.).

Тоді 66-річний син вирішив не влаштовувати похорони матері. Натомість він помістив її тіло до підвалу. А щоб приховати запах померлої, використовував пакети з льодом та бинти.

Через деякий час підозрюваний засипав труп наповнювачем для котячого туалету.

Свого брата він переконував, що їхня матір перебуває в лікарні і не варто її відвідувати, оскільки вона нібито нікого не впізнає.

Як з’ясували правоохоронці, у чоловіка не було іншого доходу, окрім пенсії матері.

Сам австрієць пояснив, що після смерті жінки виплати припинилися б і він не зміг би дозволити собі поховати матір чи утримувати будинок, який вони поділили.

Про відповідний інцидент поліція міста дізналась після того, як підозрюваний відмовив листоноші у зустрічі з отримувачкою пенсії.

За попередніми даними, за рік чоловік міг незаконно отримати близько €50 тис. пенсії матері.

Джерело: ВВС