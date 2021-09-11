Президент України Володимир Зеленський доручив уряду невідкладно забезпечити реставрацію костелу святого Миколая в Києві та встановити там новий орган.

Про це йдеться в листі глави держави на ім’я прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Звітувати про результати проведених робіт очільник Кабміну має президенту щомісяця.

Крім того, Денис Шмигаль до завершення робіт у пам’ятці архітектури національного значення має подбати про концертну діяльність творчих колективів та окремих виконавців Національного будинку органної та камерної музики на інших сценічних майданчиках.

На переконання глави держави, це потрібно для того, щоб не допустити знищення відомого національного закладу культури.

Разом із тим, Зеленський наголосив на тому, що уряд має активізувати реалізацію проекту Будинок музики. Указ про це глава держави видав ще 18 серпня 2020 року.

Пожежа в костелі Святого Миколая сталася 4 вересня. Причиною стало коротке замикання в органі під час репетиції артистів Національного будинку органної та камерної музики України, що розташовувався в цій будівлі.

Вогонь охопив 80 кв. м і пошкодив внутрішнє оздоблення історичної будівлі та унікальний орган.

Перекриття костелу не постраждало. Загиблих і травмованих немає.