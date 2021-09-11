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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Донецьку стався потужний вибух на нафтобазі

Огонь

На території тимчасово окупованого Донецька стався потужний вибух у Кіровському районі.

Про це повідомив так званий “голова міської адміністрації Донецька” Олексій Кулемзін на своєму Telegram-каналі.

– Стався вибух у Кіровському районі на нафтобазі. Причина події з’ясовується, – йдеться у повідомленні.

Після потужного вибуху, який сколихнув місцевих мешканців, на нафтобазі спалахнув вогонь. Наразі пожежу намагаються погасити.

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Зараз невідомо, чи є загиблі або постраждалі унаслідок вибуху на нафтобазі в Донецьку. На місці події працюють спеціальні служби.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на території України за останню добу сталося 343 пожеж. Серед них 73 випадків сталося у житловому секторі, п’ять пожеж – у виробничій сфері, 10 випадків – у транспорті, а інші 255 пожеж – в інших місцях.

Унаслідок цього загинуло четверо громадян, ще п’ятеро осіб постраждали. Однак працівникам служби вдалося врятувати чотирьох людей під час пожеж на території нашої країни.

Фото: Pexels

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