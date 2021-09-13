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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Депутата Бердянської міськради затримали за п’яне ДТП із потерпілим

ДТП в Бердянске

Поліція затримала депутата Бердянської міської ради, який в стані алкогольного сп’яніння їхав на автомобілі BMW Х5, збив пішохода.

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомляє прес-служба місцевого управління поліції.

За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням, зіткнувся зі стовпом освітлення, рикошетом від якого вилетів на тротуар, де збив 50-річного чоловіка.

Потерпілий з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.

У крові затриманого виявлено 2,2 проміле алкоголю. Порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст.286-1 (Порушення правил дорожнього руху водієм, який перебував в стані сп’яніння) КК України.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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