Депутата Бердянської міськради затримали за п’яне ДТП із потерпілим

Поліція затримала депутата Бердянської міської ради, який в стані алкогольного сп’яніння їхав на автомобілі BMW Х5, збив пішохода.

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомляє прес-служба місцевого управління поліції.

За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням, зіткнувся зі стовпом освітлення, рикошетом від якого вилетів на тротуар, де збив 50-річного чоловіка.

Потерпілий з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.

У крові затриманого виявлено 2,2 проміле алкоголю. Порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст.286-1 (Порушення правил дорожнього руху водієм, який перебував в стані сп’яніння) КК України.