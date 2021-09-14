Кров була на обличчі та футболці: подробиці смерті судді Писанця під Києвом

11 вересня в селі Погреби Броварського району, що на Київщині, виявили тіло судді Печерського районного суду Віталія Писанця.

Швидку до елітного маєтку викликали близько 23.00. 53-річний суддя лежав непритомний в кімнаті на підлозі. Обличчя Писанця було в крові, багряні плями виднілися й на футболці. Тому медики на місце викликали і правоохоронців.

Господарем будинку виявився Петро Онопенко – у минулому співробітник СБУ, екс-заступник голови митної служби, колишній адвокат і брат екс-голови Верховного суду Василя Онопенка. Він переконує, що Писанець упав сам.

За словами Онопенка, напередодні він купив раків і запросив у гості Писанця і слідчого Солом’янського управління поліції – Євгена Хоменка. За попередньою версією, друзі пиячили й раптово між суддею та поліцейським розгорілася сварка. Коли словесні аргументи скінчилися, то Писанець начебто першим вдарив Хоменка, а потім зненацька впав на підлогу, зачепивши вазу.

Перелякані товариші спершу наче самі спробували привести суддю до тями, але марно.

Тим часом самого Петра Онопенка наразі вдома немає. Його дружина повідомила, що, мовляв, чоловік у роз’їздах зі своїми адвокатами. Слідчого Хоменка на робочому місці в Солом’янському управлінні теж не спіймали, бо його нібито відрядили на кілька тижнів у міністерство.

Розслідуванням цієї справи займається Держбюро розслідувань за статею про умисне вбивство. Результати розтину тіла померлого і причину смерті обіцяють назвати вже незабаром.

12 вересня під Києвом знайшли мертвим Віталія Писанця – суддю Печерського районного суду столиці. У 2012 році на його життя вже було скоєно замах.

Мотивом нападу нібито була його професійна діяльність. Тоді у нього був діагностований перелом кісток черепа та сильний крововилив.