У Тернопільській області затримали зловмисників, які спалили магазини підприємця

У Тернопільській області група осіб незаконно вимагала у підприємця майже 7 млн грн у біткоїнах. Зловмисники підпалили два магазини бізнесмена, щоб змусити його віддати гроші.

Наприкінці весни підприємець повідомив до поліції про пошкодження його крамниць. Правоохоронці з’ясували, що майно бізнесмена загорілося не випадково – магазини підпалили.

Від чоловіка вимагали майже 7 млн грн у біткоїнах (близько $250 тис.). Зловмисники погрожували потерпілому та його родині побиттям і знищенням майна, якщо він не виконає ці вимоги.

Поліцейські встановили одного з правопорушників, мешканця Вінницької області, який причетний до пожежі. За даними слідства, перемовини щодо погроз проводив мешканець Київщини, який працював на організатора злочину.

Згодом з’ясувалося, що ще один учасник угруповання, 25-річний лікар, таким способом намагався розв’язати фінансові проблеми.

За місцями проживання підозрюваних провели 10 обшуків – правоохоронці обстежили їхні помешкання та транспортні засоби, якими ті користувалися.

Організатору та двом його спільникам повідомили про підозру за статтею 189 (Вимагання) та статтею 194 (Навмисне знищення чи пошкодження майна) КК України. Слідчі розв’язують питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.

Наразі правоохоронці з’ясовують місцеперебування ще одного учасника злочинної групи. Правопорушникам загрожує ув’язнення терміном до 10 років.