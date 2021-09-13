Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

На Тернопільщині підпалили магазини підприємця та вимагали від нього 7 млн грн у біткоїнах

На Тернопільщині підпалили магазини підприємця та вимагали від нього 7 млн грн у біткоїнах

У Тернопільській області група осіб незаконно вимагала у підприємця майже 7 млн грн у біткоїнах. Зловмисники підпалили два магазини бізнесмена, щоб змусити його віддати гроші.

Наприкінці весни підприємець повідомив до поліції про пошкодження його крамниць. Правоохоронці з’ясували, що майно бізнесмена загорілося не випадково – магазини підпалили.

Від чоловіка вимагали майже 7 млн грн у біткоїнах (близько $250 тис.). Зловмисники погрожували потерпілому та його родині побиттям і знищенням майна, якщо він не виконає ці вимоги.

Поліцейські встановили одного з правопорушників, мешканця Вінницької області, який причетний до пожежі. За даними слідства, перемовини щодо погроз проводив мешканець Київщини, який працював на організатора злочину.

У Тернопільській області затримали зловмисників, які спалили магазини підприємця

Згодом з’ясувалося, що ще один учасник угруповання, 25-річний лікар, таким способом намагався розв’язати фінансові проблеми.

Читайте
Загрожує до 10 років ув'язнення: у Києві матір та син збували наркотики

За місцями проживання підозрюваних провели 10 обшуків – правоохоронці обстежили їхні помешкання та транспортні засоби, якими ті користувалися.

Організатору та двом його спільникам повідомили про підозру за статтею 189 (Вимагання) та статтею 194 (Навмисне знищення чи пошкодження майна) КК України. Слідчі розв’язують питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.

Наразі правоохоронці з’ясовують місцеперебування ще одного учасника злочинної групи. Правопорушникам загрожує ув’язнення терміном до 10 років.

Джерело: МВС

Фото: МВС

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка