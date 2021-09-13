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Валентина Летяк |

У полі знайшли порожнє авто: під Києвом батько викрав сина у екс-дружини

Батько викрав сина у екс-дружини

У селі Богданівка Броварського району Київської області напередодні, 12 вересня, батько забрав малолітнього сина у колишньої дружини і поїхав на автомобілі у невідомому напрямку. Місцева поліція отримала заяву про викрадення від матері хлопчика.

Патрульним одразу дали орієнтування на авто Subaru Forester. Порожню машину знайшли у полі за селом за кілька кілометрів від домівки.

Чоловік пересів із дитиною в інше авто, пошуки поки що не дали жодних результатів.

Нині відомо, що виконком Великодимерської селищної ради дозволив батькові, який живе окремо, відвідувати сина у визначений час і лише у присутності матері.

Він приїхав 12 вересня до сина, але забрав його і поїхав.

Поліція оприлюднила фото неповнолітнього хлопчика і просить усіх, хто міг бачити дитину і її батька, телефонувати на спецлінію 102.

Батько викрав сина у екс-дружини
Батько викрав сина у екс-дружини
Батько викрав сина у екс-дружини
Батько викрав сина у екс-дружини
У полі знайшли порожнє авто: під Києвом батько викрав сина у екс-дружини / 2 фотографии
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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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