У селі Богданівка Броварського району Київської області напередодні, 12 вересня, батько забрав малолітнього сина у колишньої дружини і поїхав на автомобілі у невідомому напрямку. Місцева поліція отримала заяву про викрадення від матері хлопчика.

Патрульним одразу дали орієнтування на авто Subaru Forester. Порожню машину знайшли у полі за селом за кілька кілометрів від домівки.

Чоловік пересів із дитиною в інше авто, пошуки поки що не дали жодних результатів.

Нині відомо, що виконком Великодимерської селищної ради дозволив батькові, який живе окремо, відвідувати сина у визначений час і лише у присутності матері.

Він приїхав 12 вересня до сина, але забрав його і поїхав.

Поліція оприлюднила фото неповнолітнього хлопчика і просить усіх, хто міг бачити дитину і її батька, телефонувати на спецлінію 102.