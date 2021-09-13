35 громадян України постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Туреччині.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– У понеділок вранці поблизу містечка Ментеше в провінції Мугла сталася ДТП за участі туристичного автобуса. За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 українець, – додав Ніколенко.

За словами речника, 35 туристів з України зазнали травм легкої та середньої тяжкості. Наразі їм надається необхідна медична допомога. Їхньому життю нічого не загрожує.

– Ймовірно, водій — громадянин Туреччини — не впорався із керуванням через серцевий напад. Він загинув на місці аварії, – пояснив Ніколенко.

Також він додав, що зараз українське консульство в Анталії взаємодіє із турецькими правоохоронцями, щоб з’ясувати усі обставини ДТП.

Окрім того, консульство встановило зв’язок із туроператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування.

Між тим консул планує відвідати в лікарні постраждалих громадян України, щоб надати їм консульську допомогу.

Вранці 13 вересня у Туреччині перекинувся автобус із українськими туристами.

Так, у водія туристичного автобуса стався серцевий напад. Тож він зіткнувся зі шкільним транспортом, що їхав у протилежному напрямку.

Унаслідок ДТП водій загинув на місці, ще 35 осіб отримали поранення. Один із постраждалих школярів перебуває у важкому стані.