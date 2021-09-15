Після ДТП в Туреччині за участі українців у лікарні залишаються четверо громадян України. Решта постраждалих повернулися до готелів, де відпочивали.

Про це повідомив консул України в Анталії Емір Рустамов. За його словами, найважчі травми дістали двоє жінок. У однієї з них відкритий перелом руки, її вже прооперували. У ще однієї постраждалої травми хребта, зараз вона лежить у корсеті.

– Госпіталізували чотирьох громадян України: двох жінок і двох чоловіків. Решта постраждалих зазнали легких травм і після надання медичної допомоги їх відправили до готелів. За прогнозами лікарів, наприкінці тижня стан здоров’я всіх чотирьох дозволить їм повернутися в Україну, – розповів консул.

13 вересня у Туреччині перекинувся автобус з українцями. Водій автобуса, в якому перебували туристи, прямував із Бодрума у Денізлі. За попередньою інформацією, у нього стався серцевий напад прямо за кермом. Водій втратив керування, і туристичний автобус зіткнувся зі шкільним маршрутним таксі.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що внаслідок аврарії 35 туристів з України зазнали травм легкої та середньої тяжкості.