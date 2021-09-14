Заснув з цигаркою в зубах: на Полтавщині знайшли обгоріле тіло чоловіка

У Полтавській області неподалік залізниці знайшли тіло чоловіка, поруч з ним лежав велосипед. На тілі загиблого були опіки, трава навколо також обгоріла.

Труп чоловіка неподалік залізничної станції Лазірки побачив з вікна пасажир поїзда, після чого повідомив про це у поліцію. Правоохоронці з’ясували, що загиблим виявився 57-річний Віктор – мешканець сусіднього села.

Слідів насильства на тілі не знайшли. На пограбування це також не схоже, адже телефон був поруч з ним. У поліції вважають, що смерть чоловіка – це нещасний випадок, який міг трапитися внаслідок загоряння трави.

– Судово-медичний експерт дав висновок, що чоловік міг померти внаслідок горіння сухостою. Тобто надихався самого диму. Є частково опіки на тілі чоловіка, – розповів Юрій Сулаєв, речник поліції Полтавської області.

У селі, де жив Віктор, кажуть, що чоловік пиячив. Вдома вын навіть кілька разів влаштовував пожежі через покинуті недопалки.

– Курив і пив. То він десь ото піде, металу накопає, і є гроші. Здасть. Він же ніде не працював, – поділилася Любов Миколаївна, односельчанка покійника.

Віктор пішов під вечір за дровами. Місцеві до лісосмуги ходять навпростець через колії. Скоріше за все, дорогою чоловіка розморило і він ліг перепочити з цигаркою в зубах. Селянин і раніше під дією алкоголю міг заснути, де заманеться.