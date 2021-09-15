Побив до смерті та зник з місця події: у Львові поліція затримала чоловіка

Співробітники поліції міста Львів затримали 21-річного чоловіка, який раніше до смерті побив 38-річного місцевого жителя.

Інцидент стався близько 1.45 ночі у вівторок, 14 вересня, повідомляє прес-служба Нацполіції.

За попередньою інформацією, між чоловіками раптово виник конфлікт, під час якого потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема перелом основи черепа.

Зловмисник залишив потерпілого на вулиці та зник із місця злочину. Через кілька годин побитого чоловіка знайшли перехожі, які й викликали швидку допомогу.

Травмованого чоловіка доставили до лікарні, де попри зусилля лікарів він і помер.

Для розшуку зловмисника були задіяні співробітники слідчо-оперативної групи, а також фахівці кримінальної поліції та інших служб відділу ГУНП №1.

Жителю Львова оголошено про підозру в ч.2 ст.121 (Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Слідчі заходи тривають.