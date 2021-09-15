Вранці 15 вересня у Дніпрі вибухнув автомобіль. Внаслідок інциденту загинуло двоє людей. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт.

Вибух у Дніпрі стався на проспекті Богдана Хмельницького у середу. Встановлено, що в автомобілі перебували чоловік та жінка.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за статтею Кримінального кодексу України про терористичний акт.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років із конфіскацією майна або без такої.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Причина вибуху поки невідома.

Повідомлення про інцидент надійшло близько 9.00. Вибух стався в авто Nissan Primera.

Відомо, що внаслідок цього вибуху загинула начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Дар’я Гречищева.