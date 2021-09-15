Вибух авто в Дніпрі: загинула прес-секретар ДСНС Дар’я Гречищева

У середу, 15 вересня, загинула начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Дар’я Гречищева. Ймовірно, жінка померла внаслідок вибуху в Дніпрі.

Про смерть Гречищевої повідомили на офіційній сторінці регіональної ДСНС у Facebook.

Дар’я також була волонтером Червоного Хреста. Колеги згадують її, як одну з найкращих співробітниць ДСНС, яка створила найпотужніший регіональний відділ комунікації в країні.

– Як керівник Дар’я не боялася експериментувати, проявляти ініціативу, завжди тримала руку на пульсі усіх нововведень, зокрема, однією з перших в ДСНС почала просувати та популяризувати гендерний напрямок у роботі свого управління, – написали у прес-службі ДСНС.

Також у рятувальній службі зауважили, що вона активно долучалася і долучала своїх підлеглих до участі у різноманітних тренінгах, форумах, курсах, стараючись самовдосконалюватися, розвиватися, рости.

Причини загибелі прес-секретаря ДСНС офіційно не називають. Однак цю подію пов’язують з ранковим вибухом, що сколихнув місто.

Сьогодні близько 9.00 у Дніпрі вибухнуло авто, внаслідок чого загинули двоє людей, які були в салоні авто – жінка та чоловік.

Вибух стався на проспекті Богдана Хмельницького в автомобілі Nissan Primera.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за статтею про терористичний акт.