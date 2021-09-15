Вибух у Дніпрі – відео та фото вибуху авто

У Дніпрі вранці 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького вибухнув автомобіль Nissan Primera. У мережі з’явились перші відео та фото з місця вибуху в Дніпрі.

Внаслідок інциденту загинули двоє людей – жінка та чоловік. Поліція встановлює всі обставини події. Про причини вибуху не повідомляють.

Вибух автомобіля у Дніпрі – перші фото і відео з місця події / 3 фотографии

За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за статтею Кримінального кодексу України про терористичний акт.