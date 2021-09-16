Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала накласти мораторій у світі на використання технологій штучного інтелекту (ІІ), в тих випадках, коли це порушує права людини.

– Технології ІІ можуть бути силами добра, а можуть мати негативні, навіть катастрофічні ефекти, якщо використовувати їх без належної уваги до того, як вони впливають на права людини, – заявила Бачелет.

За її словами, серед додатків на основі ІІ, які повинні бути заборонені, входять системи, які застосовуються деякими державами для відстеження дій людей. Також мова йде про інструменти, які класифікують людей по групах, наприклад, за національністю або гендером.

Бачелет закликала до повної заборони технологій розпізнавання осіб, але зазначила, що влада повинна утриматися від сканування осіб в реальному часі до тих пір, поки не буде доведено, що система працює справно, чи не дискримінує людей і відповідає певним стандартам захисту інформації.

В ООН не вважають за потрібне забороняти всі технології ІІ, але відзначають, що вони повинні використовуватися акуратно і не повинні порушувати права людини.

Раніше експерти ООН з прав людини закликали всі країни ввести глобальний мораторій на продаж і транспортування технологій стеження, поки держави не введуть строгі правила, що гарантують використання цих технологій відповідно до міжнародного стандарту прав людини. Серед технологій такої спрямованості є і технології ІІ.