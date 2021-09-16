Смерть підлітка у селі Крупське: хлопець підірвався на снаряді часів Другої світової

На Черкащині 14-річний хлопець загинув внаслідок вибуху снаряду. Неповнолітній мешканець села Крупське знайшов вибуховий пристрій часів Другої світової війни і приніс його додому.
Коли вдома нікого не було, підліток вирішив розібрати вибуховий предмет. Він вдарив по ньому молотком, попередньо помістивши у металеву трубу.
Снаряд вибухнув – хлопець отримав травми живота, тулуба та руки, а також політравму, несумісну з життям.
Звук вибуху почули сусіди, які викликали рятувальників, медиків і поліцію. Осколки від снаряда вилучили, а змиви опечатали як докази.
Правоохоронці відкрили два кримінальних провадження за фактом незаконного поводження з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 ККУ) та за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство малолітньої дитини).
Наразі всі обставини смерті підлітка у селі Крупське Черкаської області з’ясовуються. Розслідування у справі триває.
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