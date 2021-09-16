Поліція Полтавщини з’ясовує обставини та причину смерті 10-річної дівчинки, яка померла у реанімації Полтави 15 вересня.

До правоохоронців звернулись працівники лікарні і повідомили, що дитині стало зле на уроці фізкультури і вона втратила свідомість.

Вчитель та медпрацівник школи одразу почали реанімувати дівчинку і викликали швидку допомогу, дитину доставили в лікарню, але врятувати їй життя медикам не вдалося.

Попередньо відомо, що загибла дівчинка була ученицею ліцею №33 Полтавської міської ради.

– Швидка, яка приїхала на виклик, доставила дитину до лікарні, але, на жаль, врятувати життя дівчинки не вдалося. Обставини та причина смерті дитини встановлюються, – йдеться у повідомленні поліції.

У поліції повідомили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 115 Кримінального кодекса про умисне вбивство.

Слідчі дії тривають, дані про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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