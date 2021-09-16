Витік 53 млн записів щодо українців: що з’ясувала поліція

Поліція розслідує масштабний витік близько 53 мільйонів записів про дані українців.

Про це повідомив очільник відділу протидії злочинам у сфері комп’ютерних систем Департаменту кіберполіції Сергій Липка у коментарі одному зі ЗМІ.

– На етапі розслідування ми будемо встановлювати наявність на ресурсі конфіденційної інформації, а також підключимо компетентні органи, які зможуть провести експертизу, – повідомив Липка.

За його словами, інформацію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.

За словами чиновника, правоохоронним органам вдалося з’ясувати, що сайт, який вже більше року не є активним, обслуговувався хостинг-провайдером, що перебуває в іншій країні.

Після того, як поліція з’ясує, де саме перебуває реальний провайдер, буде вжито заходів та встановлено особи, які можуть бути причетними до інциденту.

Нагадаємо, 13 вересня стало відомо про те, що в мережі виявлено базу даних, яка може містити десятки мільйонів записів про персональні дані громадян України.

Як з’ясувалося, вона протягом багатьох років перебуває на порталі Nomer.Org.

Під час розслідування стало відомо, що витік виявився застарілою базою фізичних осіб.

Джерело: MediaSapiens