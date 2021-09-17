Офіс Генпрокурора скерував до Шевченківського райсуду Чернівців обвинувальний акт про несплату до бюджету членами злочинної групи 250 млн грн.

11 осіб підозрюють у вчиненні одразу чотирьох злочинів – ухиленні від сплати податків, використанні підроблених документів, службовому підробленні та поданні для проведення державної реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Фігуранти справи, серед яких були фізичні та юридичні особи, купували у людей волоські горіхи за необліковану готівку, а в підроблених документах фіксували факт купівлі у фіктивних підприємств.

Низку підконтрольних спеціально створених фірм використовували й для експорту товару до країн Європейського Союзу та Близького Сходу.

Реальні обсяги доходів фігуранти справи приховували та не відображали у бухгалтерському й податковому обліку.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, злочинна діяльність тривала під прикриттям співробітників Головного управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області.

250 млн грн на горіхах: у Чернівцях судитимуть 11 осіб за несплату податків / 4 фотографии

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу СБУ.